Головин - в старте "Монако" на матч с "Реймсом"
Тренерский штаб "Монако" огласил стартовый состав на матч 6-го тура Лиги 1 с "Реймсом".
В основе монегасков на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
"Монако": Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Рубен Агилар, Камил Глик, Бенуа Бадьяшиль, Жил Диаш, Тьемуэ Бакайоко, Адриен Силва, Александр Головин, Желсон Мартинш, Кейта Бальде.
Матч "Реймс" - "Монако" пройдет сегодня, 21 сентября, в Реймсе. Начало - в 22:00 (мск).
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