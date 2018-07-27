Головин: "Вдвойне приятно, что владелец "Монако" - тоже россиянин"

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Головин: "Вдвойне приятно, что владелец "Монако" - тоже россиянин"Российский полузащитник Александр Головин дал свой первый комментарий в качестве игрока "Монако".

"Я очень счастлив играть в таком большом клубе. Хочу максимально принести пользу команде. Лично мне, конечно, вдвойне приятно, что владелец клуба - тоже россиянин. Мне всегда нравилась эта команда. Можно даже сказать, что это великий клуб. Здесь хорошо воспитывают молодежь, меня тоже это привлекло. Это очень сильная команда.

Не случайно такие известные футболисты воспитывались в этом клубе. Это вдохновляет и ты понимаешь, что такое же может произойти с тобой. Это мотивация к тому, чтобы расти и прибавлять дальше", - приводит слова 22-летнего хавбека официальный сайт монегасков.

Напомним, Головин прокомментировал свой переход в "Монако". | soccernews.ru

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