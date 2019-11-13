Головин вернулся к тренировкам в общей группе сборной России

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин вернулся в строй.

Как сообщают российские СМИ, 23-летний футболист сегодня принял участие в тренировке в общей группе команды. Ранее на протяжении двух дней он занимался индивидуально из-за проблем с пахом.

Между тем, другой основной игрок сборной Фёдор Кудряшов не тренировался сегодня из-за небольшого недомогания.

Напомним, что в субботу Россия примет Бельгию в рамках девятого тура квалификации Евро-2020.

Не пропустите: Футболисты сборной России отказались играть в новой форме. | http://soccernews.ru