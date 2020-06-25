Головин вернулся в "Монако" и приступил к тренировкам

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Головин вернулся в "Монако" и приступил к тренировкам

Хавбек "Монако" Александр Головин вернулся в расположение клуба для подготовки к новому сезону. Об этом сообщается в твиттере сборной России.

По данным источника, российский игрок сдал отрицательный тест на коронавирус и уже приступил к занятиям с командой.

Напомним сезон Лиги 1 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Монако" занял 9 место в турнирной таблице.

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