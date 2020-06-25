Головин вернулся в "Монако" и приступил к тренировкам
Хавбек "Монако" Александр Головин вернулся в расположение клуба для подготовки к новому сезону. Об этом сообщается в твиттере сборной России.
По данным источника, российский игрок сдал отрицательный тест на коронавирус и уже приступил к занятиям с командой.
⚡ Головин вернулся в «Монако». Сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировкам. #НашиПарни pic.twitter.com/WCpw6zJ2kP— Сборная России (@TeamRussia) June 25, 2020
Напомним сезон Лиги 1 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Монако" занял 9 место в турнирной таблице.
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