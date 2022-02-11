Головин вернулся в строй после болезни

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Головин вернулся в строй после болезни

Фото твиттер "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин близок к возвращению на поле после перенесённой простуды.

25-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе монегасков.

Ближайший соперник "Монако" - "Лорьян". Команды встретятся в воскресенье, 13 февраля.

В текущем сезоне Головин сыграл 24 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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