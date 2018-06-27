Головин входит в сферу интересов трех английских грандов

Теги челсиарсенал лондонманчестер юнайтедалександр головинцска москва

Головин входит в сферу интересов трех английских грандовПолузащитник московского ЦСКА Александр Головин входит в сферу интересов трех английских грандов, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, за 22-летним хавбеком армейцев следят лондонские "Челси" и "Арсенал", а также "Манчестер Юнайтед".

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, "Ювентус" готовит новое предложение по Головину. | soccernews.ru

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