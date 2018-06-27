Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин входит в сферу интересов трех английских грандов, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, за 22-летним хавбеком армейцев следят лондонские "Челси" и "Арсенал", а также "Манчестер Юнайтед".

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, "Ювентус" готовит новое предложение по Головину. | soccernews.ru