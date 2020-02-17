Головин включён в символическую сборную 25-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

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Головин включён в символическую сборную 25-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Авторитетное французское издание L’Equipe представило символическую сборную 25-го тура Лиги 1.

В состав среди прочих включён полузащитник "Монако" Александр Головин, получивший оценку 7.

Напомним, что в матче с "Монпелье" российский хавбек сделал ассист, который привёл к победному голу.

Полностью сборная тура от L’Equipe выглядит следующим образом:

Не пропустите: "Монако" выдал лучшую за почти два года победную серию в Лиге 1. | http://soccernews.ru
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