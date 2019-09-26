Головин включён в символическую сборную седьмого тура Лиги 1
Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную по итогам седьмого тура Лиги 1.
Среди прочих в команду попал российский полузащитник "Монако" Александр Головин, который в матче с "Ниццей" забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Вратарь: Стив Манданда ("Марсель");
Защитники: Фабиу ("Нант"), Николя Паллуа ("Нант"), Аксель Дисаси ("Реймс"), Арно Суке ("Монпелье");
Полузащитники: Александр Головин ("Монако"), Маршалл Мунетси ("Реймс"), Амзала Камара ("Реймс"), Ясин Адли ("Бордо"), Йоанн Курт ("Брест");
Нападающий: Виктор Осимхен ("Лилль").
Не пропустите: Пресс-служба "Монако" - о Головине: "Александр великий". | http://soccernews.ru
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