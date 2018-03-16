Головин вошёл в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы по итогам текущей недели.

В число номинантов вошли полузащитник ЦСКА Александр Головин, форвард "Атлетико" Фернандо Торрес, нападающий "Виктории Плзень" Марек Бакош и хавбек "Лацио" Лукас Лейва.

Проголосовать за лучшего, по Вашему мнению, футболиста можно на официальном сайте УЕФА.

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