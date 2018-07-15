Головин вошел в число самых грубых игроков ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в число самых грубых игроков Чемпионата Мира-2018.

Так, за 4 матча на турнире 22-летний хавбек нарушил правила 16 раз. По этому показателю он уступает только хорвату Анте Ребичу - 21 фол. Также в пятерке самых грубых игроков ЧМ оказались аргентинец Хавьер Маскерано и мексиканец Эктор Эррера - по 15 нарушений правил и французы Оливье Жиру с Полем Погба - по 14 фолов.

Напомним, Неймар стал самым бьющим игроком ЧМ-2018. | soccernews.ru