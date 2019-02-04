Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

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Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Авторитетной французское издание L'Equipe представило символическую сборную 23-го тура Лиги 1.

Отметим, что сборную попал российский хавбек "Монако" Александр Головин, который отметился забитым мячом в игре с "Тулузой" (2:1).

В текущем сезоне на счету Головина два гола и две результативные передачи в 20 матчах.

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