Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe
Авторитетной французское издание L'Equipe представило символическую сборную 23-го тура Лиги 1.
Отметим, что сборную попал российский хавбек "Монако" Александр Головин, который отметился забитым мячом в игре с "Тулузой" (2:1).
В текущем сезоне на счету Головина два гола и две результативные передачи в 20 матчах.
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