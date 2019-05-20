Головин вошёл в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции по версии L' Equipe

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Головин вошёл в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции по версии L' Equipe

Авторитетная газета L' Equipe опубликовала свою версию символической сборной Лиги 1 по итогам 37-го тура.

В состав среди прочих был включён российский полузащитник "Монако" Александр Головин, который забил гол и сделал ассист в матче с "Амьеном".

Вратарь: Томаш Коубек ("Ренн");

Защитники: Хироки Сакаи ("Марсель"), Тило Керер (ПСЖ), Дамьен Да Силва ("Ренн"), Юссуф Коне ("Лилль");

Полузащитники: Никола Сансоне ("Марсель"), Александр Головин ("Монако"), Николя Пепе ("Лилль"), Мемфис Депай ("Лион"), Килиан Мбаппе (ПСЖ);

Нападающий: Роберт Берич ("Сент-Этьен").

Не пропустите: Головин не попал в состав символической сборной чемпионата Франции по итогам сезона.  | http://soccernews.ru
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