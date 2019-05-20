Головин вошёл в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции по версии L' Equipe
Авторитетная газета L' Equipe опубликовала свою версию символической сборной Лиги 1 по итогам 37-го тура.
В состав среди прочих был включён российский полузащитник "Монако" Александр Головин, который забил гол и сделал ассист в матче с "Амьеном".
Вратарь: Томаш Коубек ("Ренн");
Защитники: Хироки Сакаи ("Марсель"), Тило Керер (ПСЖ), Дамьен Да Силва ("Ренн"), Юссуф Коне ("Лилль");
Полузащитники: Никола Сансоне ("Марсель"), Александр Головин ("Монако"), Николя Пепе ("Лилль"), Мемфис Депай ("Лион"), Килиан Мбаппе (ПСЖ);
Нападающий: Роберт Берич ("Сент-Этьен").
Не пропустите: Головин не попал в состав символической сборной чемпионата Франции по итогам сезона. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27