Головин вошел в топ-100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News

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Головин вошел в топ-100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News

Полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в рейтинг 100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News.

Российский футболист занял 90-е место в голосовании. Первым стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Нападающий парижан Неймар расположился на 11-й строчке.

Напомним, в 2018 году Головин в таком же рейтинге занял 86-е место.

Не пропустите: Головин стал вторым в голосовании за лучшего футболиста "Монако" в первой части сезона| http://soccernews.ru
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