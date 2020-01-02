Головин вошел в топ-100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News
Полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в рейтинг 100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News.
Российский футболист занял 90-е место в голосовании. Первым стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Нападающий парижан Неймар расположился на 11-й строчке.
Напомним, в 2018 году Головин в таком же рейтинге занял 86-е место.
Не пропустите: Головин стал вторым в голосовании за лучшего футболиста "Монако" в первой части сезона| http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется четырьмя полузащитниками
-
"Зенит" подписал форварда "Анжи"
-
Вечер ностальгии: 6 топ-игроков, которые стали топ-тренерами
-
УЕФА назвала топ-50 перспективных игроков, которые могут проявить себя в 2020 году. В списке 4 представителя РПЛ
-
Официально: Самошников стал игроком "Рубина"
Лента новостей
-
Нойер не рад приходу в "Баварию" голкипера Нюбеля
-
Ибрагимович официально стал игроком "Милана"
-
Головин вошел в топ-100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News
-
3
Ванда Нара: "Женская интуиция сказала мне: "Мауро должен покинуть Италию"
-
Чемберс пропустит до девяти месяцев из-за травмы крестообразной связки колена
-
2
"Барселона" назвала цену на Семеду
-
1
Ибрагимович определился с игровым номером в "Милане"
-
Два клуба АПЛ ведут борьбу за Рабьо
-
"Ювентус" объявил об уходе Перина в "Дженоа"
-
"Атлетико" и ещё три клуба поспорят за вингера "Милана"
-
"После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в "Рубин": Слуцкий выложил ироничное видео с Киану Ривзом
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется четырьмя полузащитниками
-
"Зенит" подписал форварда "Анжи"
-
2
Клопп: "Полчаса проходит, прежде чем VAR определит, находятся ли ногти на ногах в офсайде"
-
1
"Лион" отклонил первое предложение "Челси" по Дембеле
-
Из "Зенита" в "Сочи" может перейти девятый игрок за год
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в Испании
-
Обамеянг опроверг слухи о желании покинуть "Арсенал"
-
Райола объяснил, почему де Лигт не перешёл в "Барселону"
-
"Ливерпуль" может усилиться двумя футболистами "Норвича"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12