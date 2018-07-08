Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo

Известный журнал FourFourTwo назвал десять главных открытий ЧМ-2018.

1. Ирвинг Лосано (Мексика);

2. Такаси Инуи (Япония);

3. Александр Головин (Россия);

4. Анте Ребич (Хорватия);

5. Хуан Кинтеро (Колумбия);

6. Бенжамен Павар (Франция);

7. Родриго Бентанкур (Уругвай);

8. Мусса Ваге (Сенегал);

9. Чжо Хен У (Южная Корея);

10. Виктор Классон (Швеция).

Напомним, что на ЧМ-2018 на счету Головина один забитый мяч и две результативные передачи.

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