Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo

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Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo

Известный журнал FourFourTwo назвал десять главных открытий ЧМ-2018.

1. Ирвинг Лосано (Мексика);
2. Такаси Инуи (Япония);
3. Александр Головин (Россия);
4. Анте Ребич (Хорватия);
5. Хуан Кинтеро (Колумбия);
6. Бенжамен Павар (Франция);
7. Родриго Бентанкур (Уругвай);
8. Мусса Ваге (Сенегал);
9. Чжо Хен У (Южная Корея);
10. Виктор Классон (Швеция).

Напомним, что на ЧМ-2018 на счету Головина один забитый мяч и две результативные передачи.

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