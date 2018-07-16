Головин вошел в тройку лучших молодых игроков ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в тройку лучших молодых игроков Чемпионата Мира-2018 по версии WhoScored.

Так, средняя оценка выступлений 22-летнего хавбека на турнире составила 7,50. Лучше россиянина среди игроков возрастом младше 23-х лет выступили только уругваец Хосе Мария Хименес (7,52) и француз Килиан Мбаппе (7,75).

Напомним, "Монако" сделал официальное предложение по Головину. | soccernews.ru