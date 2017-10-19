Головин вошел в тройку по количеству обводок среди игроков из топ-6 европейских лиг

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин вошел в тройку по количеству обводок среди игроков из топ-6 европейских чемпионатов.

Так, в среднем за один матч Премьер-Лиги 21-летний хавбек делает 7,6 успешных действий такого рода. По этому показателю он уступает только вингеру французского ПСЖ Неймару (7,9 успешных обводок за игру) и форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси (7,7 успешных обводок за игру).

Напомним, Головин прокомментировал поражение от "Базеля". | soccernews.ru