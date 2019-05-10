Головин вошел в заявку "Монако" на матч с "Нимом"

Вратари: Диего Бенальо, Сейду Си, Янис Энин;
защитники: Бенуа Бадиашиль, Фоде Балло-Туре, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Джибриль Сидибе;
полузащитники: Адриен Силва, Насер Шадли, Александр Головин, Кевин Н’Дорам, Желсон Мартинш, Рони Лопеш;
нападающие: Радамель Фалкао, Мусса Силла, Винисиус, Жорди Мбоула.
"Монако" с 33 баллами занимает 17 место в турнирной таблице Лиги 1. "Ним" с 49 очками расположился на 8 строчке.
Матч "Ним" - "Монако" пройдет завтра, 11 мая. Начало - в 21:00 (мск).
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