Головин вошел в заявку "Монако" на матч с "Нимом"

Тренерский штаб "Монако" опубликовал заявку на матч 36-го тура Лиги 1 с "Нимом".

Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин попал в состав.

Вратари: Диего Бенальо, Сейду Си, Янис Энин;

защитники: Бенуа Бадиашиль, Фоде Балло-Туре, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Джибриль Сидибе;

полузащитники: Адриен Силва, Насер Шадли, Александр Головин, Кевин Н’Дорам, Желсон Мартинш, Рони Лопеш;

нападающие: Радамель Фалкао, Мусса Силла, Винисиус, Жорди Мбоула.

"Монако" с 33 баллами занимает 17 место в турнирной таблице Лиги 1. "Ним" с 49 очками расположился на 8 строчке.

Матч "Ним" - "Монако" пройдет завтра, 11 мая. Начало - в 21:00 (мск).

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