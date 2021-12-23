Головин, возможно, заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил матч 19-го тура чемпионата Франции с "Ренном" из-за сомнительного результата теста на коронавирус, сообщает "Спорт-Экспресс".

В ближайшее время футболист пройдет повторное тестирование. В случае положительного результата хавбеку придется уйти на самоизоляцию.

В нынешнем сезоне 25-летний Головин провел за "Монако" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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