Головин, возможно, заразился коронавирусом
Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил матч 19-го тура чемпионата Франции с "Ренном" из-за сомнительного результата теста на коронавирус, сообщает "Спорт-Экспресс".
В ближайшее время футболист пройдет повторное тестирование. В случае положительного результата хавбеку придется уйти на самоизоляцию.
В нынешнем сезоне 25-летний Головин провел за "Монако" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Головин получил оценку выше, чем у Месси за матч ПСЖ - "Монако". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|2
|Марсель
|28
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13