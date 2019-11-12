Головин второй день подряд тренировался по индивидуальной программе
Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы.
Сегодня, 12 ноября, 23-летний полузащитник опять не тренировался в общей группе, а занимался индивидуально в тренажёрном зале.
Напомним, что футболист испытывает проблемы с пахом и даже рискует из-за этого пропустить ключевой матч квалификации Евро-2020 против Бельгии.
Россия примет "дьяволов" в субботу, 16 ноября. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".
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