Головин: "Выход в финал ЧМ-2018 рассматриваем в качестве обычного порядка вещей"

Полузащитник сборной России Александр Головин заявил, что в команде ещё до старта ЧМ-2018 было понимание о возможности выхода в финал домашнего мундиаля.

"Что касается оставшейся части турнира, то нет ничего невозможного. До матча со сборной Испании и до начала турнира мы понимали, что можем дойти до финала и сейчас рассматриваем это в качестве обычного порядка вещей" - сказал Головин.

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2018 сборная России сыграет с Хорватией и в случае успеха сразится с победителем пары Швеция - Англия.

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