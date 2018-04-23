Головин: "Выиграли важный матч у прямого конкурента"

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Головин: "Выиграли важный матч у прямого конкурента"Полузащитник ЦСКА Александр Головин пообщался с журналистами после победы над "Краснодаром" (2:1) в матче 27-го тура Премьер-Лиги.

"Выиграли важный матч у прямого конкурента. Понятно, что с точки зрения борьбы в турнирной таблице это была принципиальная игра. А учитывая, что по ходу матча мы проигрывали, итоговый результат особенно приятен. Муса молодец, что забил два мяча, но у нас и выигрывает, и проигрывает всегда команда, поэтому не так важно, кто именно забивает. Последнее время мы играли через два на третий, теперь же будет время перевести дух и подготовиться к следующему матчу", - сказал хавбек.

Напомним, ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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