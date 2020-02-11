Головин высказался о частой смене тренеров в "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился мнением о тренерской чехарде в своей команде.

Напомним, что за последние два сезона у монегасков были три наставника - Леонарду Жардим, Тьерри Анри и Роберто Морено.

"Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает. Но мне показалось, что там был какой-то конфликт, и Анри убрали. Вернули опять Жардима, были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду. Морено - грамотный, очень большой упор делает на тактику. Но тяжело, когда много тренеров меняется за короткий промежуток. Каждый вносит что-то своё, и голова кругом идёт", - сказал Головин.

В текущем розыгрыше Лиги 1 "Монако" по итогам 24 туров занимает седьмое место в турнирной таблице.

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