Головин высказался о Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин поделился мнением о французском нападающем "ПСЖ" Килиане Мбаппе.

"От Мбаппе нет ощущения, что это недосягаемый космос, но прямо сейчас — это лучший игрок мира. 100%.

Его выделяет подготовка, скорость, скорость принятия решений. Во всем этом он сильнее всех сейчас в мире", – сказал Головин.

В прошедшем сезоне Мбаппе сыграл 31 матч в Лиге 1, в которых забил 27 голов.

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