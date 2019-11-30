Головин высказался о перспективах сборной России на Евро-2020

Хавбек "Монако" Александр Головин порассуждал о задачах сборной России на Евро-2020.

"Слова Черчесова про глобальную задачу выиграть Евро? Когда ты участвуешь в турнире, то думаешь о победе, а не ограничиваешь свои цели только выходом из группы. Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро. Будет ли успехом повторение истории 2008 года? Это будет хороший результат. Можно сказать, что успех, но хотелось бы забраться повыше. Тот факт, что играем дома, должен стать дополнительным стимулом - родные стены, свои болельщики. Это огромный плюс", - сказал Головин.

Напомним, что в 2008 году сборная России стала бронзовым призёром Чемпионата Европы, что до сих пор является лучшим результатом в истории команды.

На грядущем континентальном первенстве подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе с Бельгией, Данией, а также кем-то из пары Финляндия / Уэльс.

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