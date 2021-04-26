Головин высказался о победе "Монако" над "Анжером"
Фото Reuters
Полузащитник "Монако" Александр Головин подвёл итоги матча 34-го тура Лиги 1 против "Анжера".
Монегаски выиграли со счётом 1:0, благодаря чему закрепились на третьем месте, отставая от лидера на 2 очка.
"Самое главное, что мы выиграли и заработали три очка. Для нас это сейчас важнее всего, нужно побеждать в каждом матче. Что касается игры, то она получилась довольно тяжёлой. Мы владели преимуществом, создавали неплохие моменты, но долго не могли забить. Считаю, что как минимум на один гол мы точно наиграли, поэтому хорошо, что в итоге получилось открыть счёт. Одержали справедливую и заслуженную победу", - сказал Головин.
"Монако" осталось сыграть с "Лионом", "Реймсом", "Ренном" и "Лансом".
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