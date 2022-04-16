Головин высказался о победе над "Ренном"

Фото: твиттер Головина\Автор неизвестен

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал победу над "Ренном" (3:2) в матче 32-го тура французской Лиги 1.

"Это очень важная победа для нас. Сумели взять три очка в матче с прямым конкурентом по таблице. Причeм сделали это в гостях.

Начало получилось не очень удачным, мы пропустили быстрый гол, но хорошо, что смогли быстро отыграться.

Думаю, что в целом мы выглядели лучше соперника, у нас многое получалось в атакующих действиях, создали достаточное количество моментов и могли забить даже больше, чем три гола.

Владели преимуществом большую часть матча и наиграли на победу", – сказал Головин.

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