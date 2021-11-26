Головин высказался о попадании на Польшу в стыках квалификации ЧМ-2022
Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен
Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022 для национальной команды, которая встретится с Польшей.
"Польша – значит Польша, большой разницы, с кем играть, нет.
Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. Этим все сказано, слабых тут нет. Хорошо, что сыграем дома.
Надеюсь, матч пройдет со зрителями. Свои болельщики – это всегда дополнительная поддержка и мотивация", – сказал Головин.
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