Головин высказался о разгромной победе сборной России

Хавбек сборной России Александр Головин прокомментировал победный матч над сборной Шотландией (4:0) в рамках отбора на Евро-2020. Об этом сообщает "Матч Премьер".

"В первом тайме команда соперников перестраивалась в обороне и очень комфортно играли в середине. У нас практически не было зон между линиями. У меня, у Юрия Жиркова, было тяжело. Но в то же время мы играли как-то робко. В то же время, не вошли и больше играли длинныеми. Прошло время, повезло - забили гол. Молодец, Дзюба. И это придало уверенности", - сказал Головин.

Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. 13 октября национальная команды сыграет в гостях с Кипром в рамках 8-го тура отбора. Матч пройдет на стадионе ГСП и начнется в 19:00 по московскому времени.

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