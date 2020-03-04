Головин высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги наций

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Головин высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги наций

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги наций УЕФА.

Сборная России попала в группу 3 вместе с командами Сербии, Венгрии и Турции. 

"Очень ровная группа. Каждый соперник по-своему интересен. Будем играть и постараемся порадовать болельщиков, чья поддержка будет важна для нас во всех матчах", - сказал Головин.

Напомним, групповой этап Лиги наций сезона-2020/21 пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. 

А еще: Сборная России узнала соперников в Лиге наций| http://soccernews.ru
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