Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги наций УЕФА.



Сборная России попала в группу 3 вместе с командами Сербии, Венгрии и Турции.



"Очень ровная группа. Каждый соперник по-своему интересен. Будем играть и постараемся порадовать болельщиков, чья поддержка будет важна для нас во всех матчах", - сказал Головин.

Напомним, групповой этап Лиги наций сезона-2020/21 пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.

А еще: Сборная России узнала соперников в Лиге наций| http://soccernews.ru