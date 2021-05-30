Головин высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин рассказал о своем будущем.

— Ты бы хотел уйти из "Монако", если бы не попал в Лигу чемпионов?

— Сложный вопрос. Наверное, нет.

— ЛЧ заставляет остаться?

— Это очень большой вызов. А у нас же еще и квалификация, непонятно, что там будет.

— Останешься в "Монако" на следующий сезон?

— На данный момент — да. Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим.

В прошедшем сезоне Головин провел 26 матчей за "Монако", на его счету 6 голов и 9 результативных передач.

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