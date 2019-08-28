Головин высказался о своём будущем в "Монако"

Теги монакоалександр головин

Головин высказался о своём будущем в "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин ответил на вопросы о своём будущем во французском клубе, адаптации и личных целях.

"Хочу остаться в "Монако" ещё как минимум на сезон. Потому что только привык. Уверен, что этот сезон будет гораздо лучше и для меня, и для команды. Что изменилось во мне за последний год как в футболисте и человеке? Я точно привык ко всему новому, что за это время для себя обрёл. Для этого потребовался сезон. Целый сезон, чтобы понять, что, как и где. Везде полетать, поездить. Очень важно было пройти с командой предсезонку. За это время ты становишься её частью, живёшь с нею на протяжении долгого времени. Поэтому сейчас чувствую себя в "Монако" как дома.

Цели в нынешнем сезоне? У меня нет целей отдать сколько-то передач или забить голов. Не веду таких подсчётов и не выхожу на игру, думая, что мне нужно обязательно набрать какие-то очки по системе "гол плюс пас". Это не моё. Я просто обязан помогать команде, чтобы она выигрывала. И участвовать в каких-то голах - не важно, запишут мне голевую передачу или нет", - сказал российский хавбек.

23-летний футболист перешёл в "Монако" год назад из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В дебютном сезоне Головин сыграл за монегасков 35 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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