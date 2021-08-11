Головин высказался о своём голе в ворота "Спарты"

Фото твиттер "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин отреагировал на выход своей команды в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов.

Монегаски разобрались с пражской "Спартой" и теперь сразятся с "Шахтёром" за путёвку в групповой этап главного еврокубка.

"После первого матча мы имели комфортное преимущество. Сегодня нужно было просто собранно и ответственно подойти к игре, что мы и сделали. В принципе, могли забить ещё до перерыва, но так получилось, что открыли счёт только во втором тайме. Своему голу, конечно, рад, но важнее всего, что мы вышли в следующий раунд", - сказал Головин.

Россиянин в первой игре со "Спартой" сделал ассист, а во второй забил победный мяч.

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