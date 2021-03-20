Головин высказался о запрете лететь в Сочи на матч Россия - Словения
Фото "Чемпионат"
Полузащитник "Монако" Александр Головин дал комментарии по поводу того, что он не поможет сборной России в домашнем матче против Словении.
Футболисту запретили лететь в Сочи, где пройдёт игра 2-го тура квалификации ЧМ-2022. Это связано с коронавирусными ограничениями. Игрокам, выступающим во французской Лиге 1, нельзя покидать территорию ЕС, чтобы избежать карантина.
"Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией", - сказал Головин.
Россияне 24 марта сыграют с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта - со Словакией.
Не пропустите: Головин - лучший ассистент "Монако" в этом сезоне Лиги 1. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Уик-энд с прицелом на Англию: 5 матчей, которые стоит посмотреть на выходных
-
"Наполи" хочет заполучить защитника "Ливерпуля"
-
Сёмин отреагировал на слухи об интересе "Ротора"
-
"Реал" готов включить Иско в сделку по Роналду
-
Головин высказался о запрете лететь в Сочи на матч Россия - Словения
-
Буффон намерен летом уйти в другой итальянский клуб
-
Сёмин может возглавить "Ротор"
-
"Милан" интересуется Влашичем
-
"Реал" нацелился на полузащитника "Ливерпуля"
-
"Манчестер Сити" стал фаворитом в борьбе за Грилиша
-
1
Евсеев претендует на пост тренера "Ротора"
-
1
Хабиб отреагировал на жеребьёвку 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Слуцкий недоволен судейством в матче "Рубин" - "Химки"
-
2
Роналду высказался о получении награды лучшему игроку прошлого сезона Серии А
-
Головин - лучший ассистент "Монако" в этом сезоне Лиги 1
-
Черчесов прокомментировал дебютный вызов Мухина в сборную России
-
Главные новости дня: 19 марта
-
Неймар близок к подписанию долгосрочного контракта с ПСЖ
-
2
Роналду - лучший игрок Серии А сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов
-
"Фулхэм" уступил "Лидсу" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13