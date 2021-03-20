Головин высказался о запрете лететь в Сочи на матч Россия - Словения

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Полузащитник "Монако" Александр Головин дал комментарии по поводу того, что он не поможет сборной России в домашнем матче против Словении.

Футболисту запретили лететь в Сочи, где пройдёт игра 2-го тура квалификации ЧМ-2022. Это связано с коронавирусными ограничениями. Игрокам, выступающим во французской Лиге 1, нельзя покидать территорию ЕС, чтобы избежать карантина.

"Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией", - сказал Головин.

Россияне 24 марта сыграют с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта - со Словакией.

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