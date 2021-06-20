Головин высказался перед матчем с Данией

Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен

Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин поделился мыслями перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

"Конечно, всегда легче играть перед своими болельщиками, особенно если играешь дома. Но мы все являемся профессионалами, и такое обстоятельство не может оказать влиянение на нашу игру. Мы будем ощущать их поддержку, даже в том случае, если они будут смотреть матч по телевизору", – сказал Головин.

Россия сыграет с Данией 21 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Копенгаген.

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