Головин высказался перед матчем с Данией

1 Теги чемпионат европыроссияалександр головиндания

Головин высказался перед матчем с ДаниейФото: инстаграм Головина/Автор неизвестен

Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин поделился мыслями перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

"Конечно, всегда легче играть перед своими болельщиками, особенно если играешь дома. Но мы все являемся профессионалами, и такое обстоятельство не может оказать влиянение на нашу игру. Мы будем ощущать их поддержку, даже в том случае, если они будут смотреть матч по телевизору", – сказал Головин.

Россия сыграет с Данией 21 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Копенгаген.

Также не пропустите: "Милан" нацелился на нападающего сборной Украины. | http://soccernews.ru.
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Полиция Дании испугалась , что фанаты приплывут на невидимых русских подлодках и отметелят местных русофобов?Они сделали ошибку.Наши 2 лучших (и по-видимому единственных)разведчика-диверсанта из космического пространства десантируются прямо на стадион или воспользуются новейшими секретными разработками и телепортируются))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Швейцария выбросила Турцию с Евро-2020

Швейцария выбросила Турцию с Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов