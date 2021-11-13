Головин ярко высказался о Карпине

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Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин поделился мыслями о методах работы наставника национальной команды Валерия Карпина.

"Это очень требовательный тренер. Именно таким и должен быть главный тренер сборной. Его философия - команда должна играть без страха. Это совпадает с моим желанием. Мне тоже нравится, когда команда действует решительно и не боится", - сказал Головин в интервью ФИФА.

После назначения Карпина в июле этого года российская сборная добыла 5 побед и 1 раз сыграла вничью в 6 матчах квалификации ЧМ-2022.

Если команда в воскресенье не уступит Хорватии в 10-м туре отбора, то получит прямую путёвку на Чемпионат Мира. Поединок в Сплите начнётся в 17:00 по московскому времени.

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