Головин забил гол первым касанием после 4-месячного отсутствия из-за травмы
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин забил гол в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (4:2). Хавбек отличился первым же касанием, выйдя на поле в середине второго тайма.
Стоит отметить, что это первый выход Головина на поле после четырехмесячного отсутствия из-за травмы бедра. В последний раз в составе "Монако" он забивал в ноябре 2019 года.
В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Головин не попал в список 100 лучших футболистов в Лиге 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"
-
ПСЖ не смог обыграть "Сент-Этьен" в матче Лиги 1
-
Дубль Депая вывел "Лион" на первое место в Лиге 1
-
"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка лиги
-
"Ювентус" обыграл "Милан" в Серии А
-
Симеоне назвал причину сенсационного вылета "Атлетико" из Кубка Испании
-
"Ливерпуль" сделал предложение Давиду Алабе
-
"Монако" показал, как Головина поздравили одноклубники с возвращением на поле
-
1
Пеле прокомментировал изменение описания его страницы в Instagram
-
"Царь вернулся". "Монако" отреагировал на первый гол Головина с 2019 года
-
Головин забил гол первым касанием после 4-месячного отсутствия из-за травмы
-
Гол Головина помог "Монако" разгромить "Лорьян"
-
ЦСКА готов отпустить Гайча в "Боку Хуниорс"
-
Конте назвал причину поражения "Интера" в матче с "Сампдорией"
-
Рамос получил подарок от легенды "Барселоны"
-
"Наполи" сенсационно проиграл "Специи" в Серии А
-
"Атлетико" вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу 3-го дивизиона
-
"Бетис" в Кубке Испании одержал волевую победу над клубом 4-го дивизиона
-
Ларин сделал покер в матче за "Бешикташ". Ранее им интересовался ЦСКА
-
Касильяс потроллил Бартру, припомнив гол Бэйла
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13