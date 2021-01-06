Головин забил гол первым касанием после 4-месячного отсутствия из-за травмы

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Головин забил гол первым касанием после 4-месячного отсутствия из-за травмы

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин забил гол в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (4:2). Хавбек отличился первым же касанием, выйдя на поле в середине второго тайма.

Стоит отметить, что это первый выход Головина на поле после четырехмесячного отсутствия из-за травмы бедра. В последний раз в составе "Монако" он забивал в ноябре 2019 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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