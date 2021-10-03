Головин забил гол за "Монако" в чемпионате Франции
Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился голом в матче 9-го тура чемпионата Франции с "Бордо".
Россиянин отличился в начале второго тайма, сделав счет 2:0.
25-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезон он провел за клуб 13 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с монегасками действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Головин назвал свою цель в "Монако". | http://soccernews.ru
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