Головин забил первый гол за "Монако"

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Головин забил первый гол за "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счёт в матче Кубка французской лиги с "Генгамом".

Российский футболист удвоил преимущество своей команды. Встреча проходит в Генгаме (1 тайм, 0:2)

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