Головин забил первый гол за "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счёт в матче Кубка французской лиги с "Генгамом".
Российский футболист удвоил преимущество своей команды. Встреча проходит в Генгаме (1 тайм, 0:2)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анжер
|22
|24
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14