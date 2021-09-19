Головин забил в 100-м матче за "Монако"

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Головин забил в 100-м матче за "Монако"Фото: твиттер "Монако"

Хавбек "Монако" Александр Головин открыл счет в игре 6-го тура Лиги 1 против "Ниццы".

Россиянин забил на 39-й минуте с передачи Желсона Мартинша. Стоит отметить, что этот матч 100-й для Головина в составе монегасков.

Кроме того, это первый пропущенный гол "Ниццы" в текущем сезоне Лиги 1.

В этом сезоне Головин принял участие в 8 матчах, забил два гола и отдал два ассиста.

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