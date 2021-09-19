Головин забил в 100-м матче за "Монако"
Фото: твиттер "Монако"
Хавбек "Монако" Александр Головин открыл счет в игре 6-го тура Лиги 1 против "Ниццы".
Россиянин забил на 39-й минуте с передачи Желсона Мартинша. Стоит отметить, что этот матч 100-й для Головина в составе монегасков.
Кроме того, это первый пропущенный гол "Ниццы" в текущем сезоне Лиги 1.
В этом сезоне Головин принял участие в 8 матчах, забил два гола и отдал два ассиста.
Читайте также: Агент Головина прокомментировал вылет "Монако" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду забил в первом выездном матче в АПЛ после возвращения
-
"Барселона" может пригласить Конте
-
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ниццей"
-
Умер чемпион мира в составе сборной Англии и лучший бомбардир в истории "Тоттенхэма"
-
"Спартак" определился с приоритетным кандидатом на пост спортивного директора
Лента новостей
-
ПСВ потерпел унизительное поражение в матче Эредивизии
-
Роналду забил в первом выездном матче в АПЛ после возвращения
-
"Мальорка" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче Ла Лиги
-
Анчелотти: "Азару непросто играть два матча кряду"
-
"Барселона" может пригласить Конте
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать 7 футболистов
-
Куман: "Я не жалею, что пришел в "Барселону"
-
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ниццей"
-
"Сампдория" разгромила "Эмполи" в матче Серии А
-
Головин забил в 100-м матче за "Монако"
-
Во время матча чемпионата Украины произошла массовая драка фанатов
-
Куман высказался о своем будущем
-
"Милан" интересуется трансферной целью "Ювентуса"
-
Матерацци вспомнил о своем конфликте с Зиданом
-
Умер чемпион мира в составе сборной Англии и лучший бомбардир в истории "Тоттенхэма"
-
Фелишу грозит длительная дисквалификация
-
Кавани не собирается покидать "Манчестер Юнайтед", несмотря на приход Роналду
-
"Реалу" интересен воспитанник "Барселоны"
-
"Спартак" определился с приоритетным кандидатом на пост спортивного директора
-
"Барселона" планирует подписать трех топ-футболистов следующим летом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13