Головин занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков "Монако"

Теги монакоалександр головин

Головин занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков "Монако"

Авторитетное французское издание L’Equipe раскрыло данные о зарплатной ведомости "Монако".

По размеру годового оклада полузащитник Александр Головин занимает девятое место среди игроков монегасков.

23-летний россиянин зарабатывает в "Монако" 2,7 миллиона евро за сезон.

Зарплату выше чем у Головина имеют Виссам Бен-ЙеддерСеск ФабрегасТьемуэ Бакайоко, Ислам Слимани, Бальде Кейта, Желсон Мартинш, Камил Глик и Стеван Йоветич.

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