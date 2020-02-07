Головин занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков "Монако"
Авторитетное французское издание L’Equipe раскрыло данные о зарплатной ведомости "Монако".
По размеру годового оклада полузащитник Александр Головин занимает девятое место среди игроков монегасков.
23-летний россиянин зарабатывает в "Монако" 2,7 миллиона евро за сезон.
Зарплату выше чем у Головина имеют Виссам Бен-Йеддер, Сеск Фабрегас, Тьемуэ Бакайоко, Ислам Слимани, Бальде Кейта, Желсон Мартинш, Камил Глик и Стеван Йоветич.
Не пропустите: "Монако" Головина победил "Анжер" в чемпионате Франции. | http://soccernews.ru
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|23
|40
|4
|Лилль
|23
|37
|5
|Монпелье
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|6
|Лион
|23
|33
|7
|Реймс
|23
|33
|8
|Ницца
|23
|33
|9
|Страсбур
|23
|33
|10
|Монако
|23
|32
|11
|Нант
|23
|32
|12
|Бордо
|23
|31
|13
|Анжер
|23
|30
|14
|Брест
|23
|29
|15
|Сент-Этьен
|23
|28
|16
|Метц
|23
|27
|17
|Дижон
|23
|24
|18
|Ним
|23
|21
|19
|Амьен
|23
|20
|20
|Тулуза
|23
|13