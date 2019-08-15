Головин заявил, что футболистов критикуют за видеоигры

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Головин заявил, что футболистов критикуют за видеоигры

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал, что фанаты часто критикуют футболистов за то, что те играют в видеоигры. Об этом сообщает Cybersport.ru.

"У меня бы не получились заниматься стримами. Там нужно хорошо общаться помимо игры. Еще и играть нужно хорошо, это точно не мое. Да и это не будет особо приветствоваться. У нас всегда так, шаг в сторону и нас сразу бьют. Один футболист из ЦСКА стримил и его все поливали: "Стримить начал, про футбол забыл".

Ранее Головин говорил, что мог бы стать киберспортсменом, если бы у него не сложилась футбольная карьера. 

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