Головин заявил, что не собирается возвращаться в Россию из-за вспышки коронавируса

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Головин заявил, что не собирается возвращаться в Россию из-за вспышки коронавируса

Российский футболист Александр Головин, выступающий в "Монако", сказал, что не собирается возвращаться в Россию и будет заниматься дома в Монако.

"Я нахожусь в Монако на карантине, как и был. Пока планов (возвращаться в Россию) нет, тренируемся индивидуально", - передает слова Головина "РИА Новости".

Напомним, 16 марта "Монако" отправил всех футболистов на карантин, прекратив проводить тренировки. На вынужденную паузу клуб ушел на 9 месте.

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