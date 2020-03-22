Головин заявил, что не собирается возвращаться в Россию из-за вспышки коронавируса

Российский футболист Александр Головин, выступающий в "Монако", сказал, что не собирается возвращаться в Россию и будет заниматься дома в Монако.

"Я нахожусь в Монако на карантине, как и был. Пока планов (возвращаться в Россию) нет, тренируемся индивидуально", - передает слова Головина "РИА Новости".

Напомним, 16 марта "Монако" отправил всех футболистов на карантин, прекратив проводить тренировки. На вынужденную паузу клуб ушел на 9 месте.

А еще: Экс-президент "Реала" умер от коронавируса| http://soccernews.ru