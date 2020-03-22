Головин заявил, что не собирается возвращаться в Россию из-за вспышки коронавируса
Российский футболист Александр Головин, выступающий в "Монако", сказал, что не собирается возвращаться в Россию и будет заниматься дома в Монако.
"Я нахожусь в Монако на карантине, как и был. Пока планов (возвращаться в Россию) нет, тренируемся индивидуально", - передает слова Головина "РИА Новости".
Напомним, 16 марта "Монако" отправил всех футболистов на карантин, прекратив проводить тренировки. На вынужденную паузу клуб ушел на 9 месте.
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|Монпелье
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|Бордо
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