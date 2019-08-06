Головин заявил, что один из игроков "Монако" собирался в РПЛ

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал, кто из его партнеров намеревался переехать в Россию. Об этом пишет ТАСС.

"Партнёры по команде спрашивают про чемпионат России, а один даже собирался в Россию. Не буду говорить кто, но он почти перешёл в РПЛ в это межсезонье. Может, ещё перейдёт, поэтому не буду говорить кто. Спрашивал про перелёты - я сказал, что по сравнению с Францией долгие, бывает и по четыре часа лететь… Интересуются, но 90 процентов отказываются из-за погоды", - сказал Головин.

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне он участвовал в 30 матчах, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

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