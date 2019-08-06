Головин заявил о готовности отказать "Реалу" и "Барселоне"

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Головин заявил о готовности отказать "Реалу" и "Барселоне"

Полузащитник "Монако" Александр Головин категорически отвергает вариант с уходом из французского клуба текущим летом.

"Был ли летом серьёзный интерес со стороны каких-нибудь клубов? Нет. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал - "Реал" или "Барселона". Так каждый год уходить, менять команды - мне так не нравится. Сейчас уже чувствую себя своим здесь", - сказал российский хавбек.

23-летний футболист перешёл в "Монако" год назад из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В дебютном сезоне Головин сыграл за монегасков 35 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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