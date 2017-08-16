Головин: "Зенит" - главный претендент на первое место в чемпионате"

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Головин: "Зенит" - главный претендент на первое место в чемпионате"Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин назвал главного фаворита на победу в Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

"Безусловно, "Зенит" стал намного сильнее, чем в прошлом году. Сами видите, как тот же Кокорин начал играть - прилично прибавил, в каждом туре забивает голы. Думаю, сейчас "Зенит" - главный претендент на первое место", - цитирует 21-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Ледяхов не разделяет мнения Головина. | soccernews.ru

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