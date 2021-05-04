Головин ждёт решения Лиги 1
Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен
В конце Апреля российский полузащитник Александр Головина сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции. Также коронавирусом заразился Желсон Мартинш, однако он заболел раньше и уже полностью восстановился.
Александр Головин и Желсон Мартинш уже в ближайшее воскресенье, 9 мая, могут сыграть за "Монако" с "Реймсом" в матче 36-го тура чемпионата Франции. Выход на поле Головина зависит от того, получат ли монегаски соответствующее разрешение администрации Лиги 1.
В текущем чемпионате Головин провел в составе "Монако" 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13