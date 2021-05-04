Головин ждёт решения Лиги 1

Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен

В конце Апреля российский полузащитник Александр Головина сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции. Также коронавирусом заразился Желсон Мартинш, однако он заболел раньше и уже полностью восстановился.

Александр Головин и Желсон Мартинш уже в ближайшее воскресенье, 9 мая, могут сыграть за "Монако" с "Реймсом" в матче 36-го тура чемпионата Франции. Выход на поле Головина зависит от того, получат ли монегаски соответствующее разрешение администрации Лиги 1.

В текущем чемпионате Головин провел в составе "Монако" 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.

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