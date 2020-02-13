Головина дисквалифицировали на один матч
Хавбек "Монако" Александр Головин пропустит матч 26-го тура французской Лиги 1 против "Дижона".
Как сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции, россиянин получил дисквалификацию на одну игру из-за перебора жёлтых карточек.
23-летний Головин в текущем сезоне сыграл за "Монако" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Также напомним, что монегаски проведут гостевой поединок с "Дижоном" 22 февраля.
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|Бордо
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|Реймс
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|Нант
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