Головина дисквалифицировали на один матч

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Головина дисквалифицировали на один матч

Хавбек "Монако" Александр Головин пропустит матч 26-го тура французской Лиги 1 против "Дижона".

Как сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции, россиянин получил дисквалификацию на одну игру из-за перебора жёлтых карточек.

23-летний Головин в текущем сезоне сыграл за "Монако" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Также напомним, что монегаски проведут гостевой поединок с "Дижоном" 22 февраля.

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