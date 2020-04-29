Головина назвали царем во Франции
Французский телеканал beIN Sports посвятил статью российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину.
"Будет ли царь долго править в Монако?" — спрашивают журналисты.
Впрочем, авторы статьи пока не уверены, что футболист оправдал 30 миллионов евро, которые клуб заплатил за него ЦСКА в 2018 году. В первом сезоне хавбек не производил впечатления, но сейчас стал одним из лидеров клуба.
В нынешнем сезоне 23-летний Головин провел за "Монако" 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Монако" опубликовал лучшие моменты и голы Головина. | http://soccernews.ru
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