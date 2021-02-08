Головина признали лучшим игроком 24-го тура Лиги 1 по ещё одной версии

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 24-го тура французской Лиги 1.

В команду включён полузащитник "Монако" Александр Головин с максимальной оценкой (10) за воскресный матч с "Нимом" (4:3).

Напомним, что хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в вышеуказанной игре.

Стоит отметить попадание в символическую сборную одноклубника Головина - Кевина Фолланда, а также Алессандро Флоренци из ПСЖ и Мемфиса Депая из "Лиона".

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