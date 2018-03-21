Головина включили в пятерку самых талантливых футболистов ЧМ-2018 по версии SportMediaset

Теги россияалександр головинчемпионат мира

Головина включили в пятерку самых талантливых футболистов ЧМ-2018 по версии SportMediaset

Хавбек ЦСКА и сборной России Александр Головин попал в пятерку самых талантливых футболистов предстоящего ЧМ-2018.

Также по версии канала SportMediaset в пятерку вошли уругвайский хавбек Федерико Вальверде ("Депортиво"), нигерийский полузащитник Вилфред Ндиди ("Лестер"), швейцарский форвард Димитри Оберлен ("Базель") и мексиканский нападающий Ирвинг Лосано (ПСВ).

SportMediaset отметил, что у Головина прекрасное видение поля и хорошая работа с мячом.

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комментарии
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Месси, Рональду, Суарес, Неймар? Нет, Головин.

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Гайс

То есть остальные претенденты не смущают тебя? А как Головин, так трагедия сразу

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Пьянь

Месси, Роналду, Суарес и Неймар это уже не талантливые игроки, а сформировавшиеся звезды. А Головин как раз молодой талант.

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